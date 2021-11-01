Южноуральцев приглашают написать «Большой этнографический диктант»

Акция пройдет в нерабочую неделю — с 3 по 7 ноября

В Челябинской области в дни «ковидных каникул» жители смогут протестировать свою этнокультурную грамотность и расширить кругозор. С 3 по 7 ноября пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 3 ноября и по 7 ноября включительно южноуральцы вместе с жителями других городов и стран смогут написать диктант онлайн. Это можно будет сделать на официальном сайте акции. Задания будут в форме теста, за 45 минут участникам предстоит ответить на 30 вопросов. 20 из них относятся к общефедеральной части, а еще 10 разработаны специально для Челябинской области. Всего за тест можно получить 100 баллов. По итогам будет сформирован сертификат участника диктанта, который можно получить в электронном виде на свою почту.

3 ноября всех желающих проверить свои знания по этнографии будут ждать в историческом парке «Россия — Моя история». Участников ждет богатая культурная программа — национальные коллективы представят творческие номера. Волонтеры будут проверять ответы и подсчитывать баллы.

«Хотите проверить, насколько хорошо знаете культуру и традиции народов России и Южного Урала? Тогда непременно участвуйте в диктанте! Тем более что год от года он становится все популярнее. Так, 6 лет назад, когда тестирование прошло впервые, участие в нем приняли 90 тысяч жителей России. А уже в прошлом, 2020 году к акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Следить за ходом международной акции «Большой этнографический диктант» можно во всех соцсетях.