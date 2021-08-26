Южноуральцев приглашают на тренировку с командой «Челбаскет» и Анной Шамбадал

«Зарядка с ОТВ» пройдет в предстоящую субботу в челябинском Саду камней

В субботу, 28 августа, в 11:00 «Зарядка ОТВ» вместе с Медиахолдингом Первый областной пройдет в Саду камней рядом с Краеведческим музеем на Фестивале песочных скульптур. Узнать о том, что такое кроссовер, дриблинг, бросок Rebble и многие другие финты вместе с игроками баскетбольного клуба «Челбаскет» может любой желающий.

Команда успешно выступает в Чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Суперлига-2. Вместе с чемпионами утренней разминкой займется прекрасная Анна Шамбадал, ведущая программы «Наше утро». Получай заряд бодрости, хорошее настроение, улучшай состояние своего тела и укрепляй силу воли вместе с Медиахолдингом Первый областной.

Мы приготовили для тебя множество сюрпризов. Хочешь знать, какие? Тогда хватай коврик, кроссовки и удобную одежду и вперед на утреннюю тренировку вместе с ОТВ!