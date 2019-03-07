Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.84 +0.04 74.42 -0.09
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральцев приглашают на спектакль «Букет цветов из Ниццы»

Южноуральцев приглашают на спектакль «Букет цветов из Ниццы»

Для жителей и гостей города выступят лауреаты международных конкурсов.
сегодня в 09:21
  |  Общество

Челябинская государственная филармония приглашает посетить спектакль спектакль «Букет цветов из Ниццы». Выступать для гостей и жителей города будут: Юлия Семёнова, Марьяна Бабинцева, Марат Файрушин, лауреат международного конкурса Татьяна Зайцева, Анастасия Полумогина, Илья Гутый, лауреат международного конкурса Лариса Тимшина, дипломант международного конкурса Ирина Головина.

«Букет цветов из Ниццы», нежная мелодичная канцона, — отнюдь не итальянская песня, как принято считать. На самом деле фильм «Blumen aus Nizza» (1936), в котором она впервые прозвучала — австрийский, а музыку к нему написал венгерский композитор Денеш Будаи. Вынесенная в название музыкальной программы строка из песни задаёт тон, определяет настроение вечера камерной и вокальной музыки: концерт послужит посвящением прекрасной половине человечества от солистов филармонии. Также в программе — весь цвет французской музыки. Это сочинения Габриэля Форе и Лео Делиба, с их характерной образностью и свежестью музыкального языка, и Риккардо Коччанте — автора музыки для культовых французских мюзиклов «Нотр-Дам де Пари» и «Маленький принц». — прокомментировала для сайта «Первый областной» пресс-служба челябинской филармонии.

Спектакль пройдет 9 марта в Зале органной и камерной музыки «Родина» в 18:00. Билеты можно приобрести в кассах города, цена от 200 до 300 рублей.

Общество
«6+»? Егору Криду могут запретить приглашать детей на свой концерт
22.01.2019
«6+»? Егору Криду могут запретить приглашать детей на свой концерт
Происшествия
«Непобедимую уральскую тусу» увезли в полицию с концерта Коржа
  
04.06.2018
«Непобедимую уральскую тусу» увезли в полицию с концерта Коржа
Общество
«Натуральный блондин» Басков отменил концерт в Челябинске без объяснения причин
19.01.2017
«Натуральный блондин» Басков отменил концерт в Челябинске без объяснения причин
Культура
10 лучших гармонистов Южного Урала сыграют на концерте ОТВ в честь Дня России
10.06.2014
10 лучших гармонистов Южного Урала сыграют на концерте ОТВ в честь Дня России
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
сегодня в 10:05
Челябинцев ждут теплые, но пасмурные выходные
Общество
Южноуральцев приглашают на спектакль «Букет цветов из Ниццы»
сегодня в 09:21
Южноуральцев приглашают на спектакль «Букет цветов из Ниццы»
Общество
Борис Дубровский посетил новый детский сад в Бишкиле
вчера в 19:02
Борис Дубровский посетил новый детский сад в Бишкиле
Спорт
Челябинка Екатерина Ефременкова завоевала полный комплект наград на Универсиаде
вчера в 17:49
Челябинка Екатерина Ефременкова завоевала полный комплект наград на Универсиаде
Общество
Аренду жилья жителям пострадавшего дома в Магнитогорске оплатят еще на три месяца
вчера в 17:34
Аренду жилья жителям пострадавшего дома в Магнитогорске оплатят еще на три месяца
Общество
Южноуральские школы искусств получат 60 миллионов рублей на новое оборудование
вчера в 16:57
Южноуральские школы искусств получат 60 миллионов рублей на новое оборудование
Общество
Продажи игристых вин в Челябинске выросли в 5.5 раз перед 8 марта
вчера в 16:49
Продажи игристых вин в Челябинске выросли в 5.5 раз перед 8 марта
Происшествия
Пьяного жителя Ростовской области сняли с рейса «Магнитогорск — Шереметьево»
вчера в 16:13
Пьяного жителя Ростовской области сняли с рейса «Магнитогорск — Шереметьево»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6