/ Южноуральцев приглашают на спектакль «Букет цветов из Ниццы»

Для жителей и гостей города выступят лауреаты международных конкурсов.

Челябинская государственная филармония приглашает посетить спектакль спектакль «Букет цветов из Ниццы». Выступать для гостей и жителей города будут: Юлия Семёнова, Марьяна Бабинцева, Марат Файрушин, лауреат международного конкурса Татьяна Зайцева, Анастасия Полумогина, Илья Гутый, лауреат международного конкурса Лариса Тимшина, дипломант международного конкурса Ирина Головина.

«Букет цветов из Ниццы», нежная мелодичная канцона, — отнюдь не итальянская песня, как принято считать. На самом деле фильм «Blumen aus Nizza» (1936), в котором она впервые прозвучала — австрийский, а музыку к нему написал венгерский композитор Денеш Будаи. Вынесенная в название музыкальной программы строка из песни задаёт тон, определяет настроение вечера камерной и вокальной музыки: концерт послужит посвящением прекрасной половине человечества от солистов филармонии. Также в программе — весь цвет французской музыки. Это сочинения Габриэля Форе и Лео Делиба, с их характерной образностью и свежестью музыкального языка, и Риккардо Коччанте — автора музыки для культовых французских мюзиклов «Нотр-Дам де Пари» и «Маленький принц». — прокомментировала для сайта «Первый областной» пресс-служба челябинской филармонии.

Спектакль пройдет 9 марта в Зале органной и камерной музыки «Родина» в 18:00. Билеты можно приобрести в кассах города, цена от 200 до 300 рублей.