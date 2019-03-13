/ Южноуральцев приглашают на экскурсию по органному залу

На ней расскажут историю зала и органа, а также покажут закулисье.

Челябинская государственная филармония приглашает всех желающих на экскурсию по органному залу. Экскурсоводом выступит директор концертного зала Родина Ирина Андреева.

Экскурсовод расскажет об истории появления и реконструкции зала органной и камерной музыки, особенностях его архитектуры, челябинском органе Hermann Eule — особенностях его величественного и многослойного звучания, механике инструмента, а также покажет «закулисье» зала. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Экскурсия состоится 14 марта в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Длительность экскурсии 1 час 15 минут. Стоимость билета 200 рублей.