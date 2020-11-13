Южноуральцев приглашают к участию во Всероссийском экологическом диктанте

Мероприятие будет посвящено Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Жителей Челябинской области приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте. Мероприятие состоится как на офлайн-, так и онлайн-площадках 15—16 ноября. Его посвятят Всемирному дню вторичной переработки отходов.

«Диктант приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, который отмечается 15 ноября и направлен на формирование экологической культуры, бережного отношения к природе и популяризации экологических знаний среди жителей, повышение уровня экологической грамотности. Проект поддерживают известные деятели науки и культуры — Лео Бокерия, Олег Газманов, Никас Сафронов, Оксана Федорова и другие», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Написать диктант может любой желающий старше 12 лет. Все участники получат сертификаты об участии. Подробности о подготовке и участии можно узнать по ссылке.