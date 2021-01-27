А если рак? Где жителям Челябинской области бесплатно проверить родинку

3 и 4 февраля в регионе пройдет специальная акция «Онкопатруль»

На следующей неделе, 3 и 4 февраля, жители Челябинской области смогут бесплатно проверить родинки. Акция «Онкопатруль» приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком и пройдет в нескольких городах Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В рамках областной акции „Онкопатруль“ на базе Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера пройдет бесплатный прием пациентов с целью ранней диагностики меланомы и других злокачественных образований кожи. Мероприятия состоятся в Челябинске, Златоусте и Троицке», — уточняют в пресс-службе.

Если у вас есть родинка неоднородного цвета или с неровными границами, размером более шести миллиметров, а также если ее форма постоянно меняется, вам необходимо показать ее специалистам.

Для записи на бесплатный прием к дерматологу необходимо позвонить по приведенным ниже телефонам и записаться на консультацию в рамках акции «Онкопатруль». На прием захватите паспорт, полис и СНИЛС.

Номера телефонов для записи:

8(351)232-83-83;

8(351)232-00-28;

8(351)261-06-48;

8(800)201-06-29 — единый номер для всех подразделений.

Адреса приема врачей 3 и 4 февраля:

Челябинск: с 8:00 до 18:00 (ул. Яблочкина, дом 24).

Златоуст: с 8:00 до15:00 (пр. Гагарина, 3 линия, дом 7). Телефон регистратуры: 8(351)365-02-72.

Троицк: с 8:00 до 15:00 (ул. Гагарина, дом 90). Телефон регистратуры: 8(351)632-49-94.