Южноуральцев предупредили о метелях и гололеде

Синоптики прогнозируют штормовой ветер

Сегодня, 25 марта, в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер, небольшой снег и метели. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут около −2°C. Днем потеплеет до +2, +7°C. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Возможны метели. На дорогах гололед, в горных районах сильный. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске сегодня будет преимущественно солнечная погода без осадков. В утренние часы ртутные столбики покажут около −5°C, днем температура воздуха составит +4, +6°C. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.