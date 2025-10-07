Южноуральцев предупредили об утренних туманах и заморозках 7 октября

Днем будет по‑августовски тепло

Сегодня, 7 октября, местами в Челябинской области температура воздуха достигнет почти +20°C. День выдастся теплым и сухим. Утром местами возможны заморозки и туманы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ясно и сухо. Температура поднимется до +15°C. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске и Миассе ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +14°C. Без ветра.

В Аше градусники покажут +18°C. Облачно с прояснениями. Ветер западный, слабый.

На градус ниже — около +17°C — ожидается в Катав-Ивановске. Легкая облачность.

В Троицке, Нязепетровске и Южноуральске день выдастся солнечным. Столбики термометров зафиксируются на +14°C.

В Кыштыме — 10°C со знаком плюс и ясно. Ветер юго-восточного направления, слабый.