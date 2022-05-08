Южноуральцев предупредили об ответственности за ношение оружия в праздники

О нарушителях просят сообщать в полицию

Жителям Челябинской области напомнили об ответственности за ношение оружия в нетрезвом виде и во время публичных мероприятий в преддверии Дня Победы. Об установленных ограничениях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

«Федеральным законом „Об оружии“ установлены запреты на ношение оружия в состоянии опьянения, а также во время публичных мероприятий. Владельцы оружия обязаны обеспечить надлежащие условия сохранности оружия, безопасность его хранения и исключить доступ к нему посторонних лиц»,— сообщили в ведомстве.

Южноуральцев, которые заметили нарушения, просят незамедлительно обращаться в полицию.