Южноуральцев предупредили об опасной погоде в конце недели

В регионе ожидаются сильные снегопады

В Челябинской области ожидается сильный и мокрый снег, местами гололедица. В региональном Гидрометцентре южноуральцев предупредили об опасности на дорогах.

В горных районах области ожидаются сильные снегопады, гололед, метели. Температура воздуха ночью опустится до −4…−9 градусов, днем разбег составит от −1 до −6 градусов.

Холодать в регионе начнет в выходные. Согласно данным Гидрометцентра, в субботу температура воздуха в отдельных районах опустится до 15 градусов. В воскресенье днем разбег составит от −11 до −16 градусов. Ночью в отельных районах столбики термометров могут опуститься до −25 градусов.

Водителей предупреждают, что на некоторых участках федеральных трасс может быть опасно из-за наледи и метели.