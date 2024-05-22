Южноуральцев предупредили об опасности приближения к лосятам

Лежащие на земле детеныши не нуждаются в помощи человека

Инспекторы нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе поделились фотографией новорожденного лосенка. Детеныша встретили одного в лесу во время патрулирования территории. Однако помогать на первый взгляд брошенным животным не нужно: можно пострадать самим.

Поднимать одиноких лосят и пытаться перенести их в более безопасное место или к себе в машину нельзя — они в полном порядке. Детеныши первые дни после рождения тяжело справляются со своими длинными и слабыми конечностями, поэтому часто берут «передышки» и ложатся на землю.

При попытках помочь животному ему легко навредить. И дополнительно можно навлечь ярость лосихи: взрослые ни за что не бросят свое потомство, а лишь гуляют где-то неподалеку. Но встреча со взрослым и злым лосем может обернуться для человека весьма плачевно.

Инспекторы национального парка также отметили, что за лосенком с фотографии вскоре вернулась мама, и семейство отправилось дальше по своим делам.