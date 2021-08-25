Южноуральцев предупредили об аномальной жаре и грозах

Столбики термометров покажут до +37°C

Аномально жаркая погода задержится в Челябинской области еще на несколько дней. Сегодня, 25 августа, столбики термометров вновь поднимутся до +37°C. В некоторых районах и областном центре возможны дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске днем обещают слабый дождь, возможна гроза. Столбики термометров покажут +33, +35°C. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В Челябинской области также пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем воздух раскалится до +37°C, в горах до +29°C. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

МЧС продлило экстренное предупреждение из-за жары и напоминает южноуральцам о том, что при высоких температурах необходимо соблюдать питьевой режим, принимать прохладный душ и не выходить из дома в часы активного солнца.