Южноуральцев предупредили о временных трудностях при пересечении границы с Казахстаном

До 25 августа в пункте Бугристое проведут ремонт дороги

В пограничном пункте Бугристое Троицкого района с 27 июля по 25 августа проведут ремонт дорожного полотна. О временных трудностях из-за проводимых работ во время пересечения границы предупредили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

На автомобильном пункте пропуска через государственную границу Бугристое заменят асфальт. Из-за этого с сегодняшнего дня и до 25 августа может увеличиться время пересечения границы и ожидание прохождения контрольных процедур.

В пограничном управлении предложили альтернативные пути выезда из Российской Федерации. Так, ближайшие двусторонние пропуски в Челябинской области — Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе.