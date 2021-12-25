Южноуральцев предупредили о снегопаде и штормовом ветре

При этом в Челябинской области прогнозируют потепление

В воскресенье, 26 декабря, в Челябинской области ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер. При этом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем в регионе потеплеет до −5°C.

Предстоящей ночью в области осадков не ожидается. Столбики термометров покажут −20, −25°C, в низинах похолодает до −30°C, в горах будет значительно теплее — до −15°C. Днем синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный, на крайнем западе ожидается снегопад. В отдельных районах ожидаются метели. Воздух прогреется до −10, −15°C, в горах потеплеет до −5°C. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске также пройдет небольшой снег, возможна слабая метель. В ночные часы похолодает до −22, −24°C, днем ртутные столбики покажут −10, 12°C. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Региональное МЧС России предупредило южноуральцев о непогоде и рекомендовало автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте.

«Если поездку не отменить, максимально подготовьтесь к действиям в экстремальных погодных условиях. Соблюдайте правила дорожного движения! Уделите большое внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону. При поездке на дальние расстояния необходимо иметь запас топлива, продукты, теплую одежду. Мобильный телефон также должен быть исправен и заряжен»,— напомнили в ведомстве.

Горожанам при сильном ветре не следует стоять под крышами домов, деревьями и линиями электропередач, а также прятаться от ветра на остановках общественного транспорта.