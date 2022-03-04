Южноуральцев предупредили о снегопадах, метелях и гололеде

Местами в регионе прогнозируют порывистый ветер

В субботу, 5 марта, погода в Челябинской области резко испортится. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о снегопадах, метелях и сильной гололедице.

Предстоящей ночью в регионе ожидается −9, −14°C, в горах до −4°C. Местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Днем столбики термометров покажут −2, +3°C, в низинах будет прохладнее — до −5°C. Облачно с прояснением, осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные. В отдельных районах прогнозируют метели. Возможно отложение мокрого снега на провода. На дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная. Ветер восточной четверти от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу температура воздуха составит −9, −11°C. Днем ртутные столбики поднимутся до −2, 0°C. Облачно с прояснением, мокрый снег. Метель. На дорогах гололедица от снежного наката. Ветер восточной четверти от 7 до 12 метров в секунду.

Региональная Госавтоинспекция предупредила южноуральских водителей о надвигающихся снегопадах и отметила, что в случае необходимости готова выделить дополнительные наряды для контроля над ситуацией.