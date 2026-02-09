Южноуральцев предупредили о снегопадах и сильной гололедице 10 февраля

В регионе действует штормовое предупреждение

Во вторник, 10 февраля, на погоду в Челябинской области будет влиять глубокий циклон с активными атмосферными фронтами, из-за чего на отдельные районы обрушатся снегопады. Температура при этом немного снизится, что приведет к гололедице. Из-за непогоды в областном Гидрометеоцентре объявили штормовое предупреждение.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до минус 11—13°C, днем поднимутся максимум до −8°C. Снег. На дорогах гололедица от наката. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области температура этой ночью опустится до 8—13°C, на крайнем севере похолодает до −16°C. Днем — минус 7—12°C. Снег, местами сильный. На дорогах гололед. Ветер северный, 3—8 метров в секунду с усилениями до 13 метров в секунду.

После снегопадов в Челябинской области похолодает. А в выходные синоптики обещают оттепель.

А предстоящая весна на Южном Урале ожидается аномально теплой.