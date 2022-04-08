Южноуральцев предупредили о снеге с дождем и гололеде

Синоптики обещают порывистый ветер

Сегодня, 8 апреля, в Челябинской области потеплеет до +14°C. Местами в регионе прогнозируют снег с дождем и гололед, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в регионе температура воздуха составит +1°C, днем потеплеет до +4, +9°C, на юге воздух прогреется до +14°C. Переменная облачность, местами пройдет снег, переходящий в дождь. Утром на отдельных участках дорог гололед. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня утром столбики термометров покажут около −1°C, днем воздух прогреется до +4, +6°C. Переменная облачность, возможен небольшой снег с дождем. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.