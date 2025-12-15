Южноуральцев предупредили о снеге, морозах до −20 и штормовом ветре 15 декабря

В регионе действует экстренное предупреждение о непогоде

Ненастная погода ожидается в ряде районов Челябинской области сегодня, 15 декабря. На фоне сильного ветра пройдет снег, а температура воздуха местами опустится до −20°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается −11…−13°С. Небольшой снег. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня тоже −13°С, но без осадков.

Златоуст накроет снегопад. Столбики термометров зафиксируются на −16°С.

В Нязепетровске — умеренные осадки и −14°С. Ветер до 5 метров в секунду.

В Верхнеуральске будет пасмурно и −15°С. Ветер юго-западного направления, 7 метров в секунду.

В Пласте снег усилится ближе к ночи. Градусники покажут −14°С.

В Карталах на два градуса выше — около −12. Осадков не предвидится. Ветрено.

В Троицке снег ожидается во второй половине дня. Синоптики обещают −13°С и сильный ветер.

Бакальцам достанется снежная и морозная погода: температура опустится до −18°С. Ветер юго-западного направления, умеренный.

В целом в Челябинской области будет от −11 до −20°С. Снег, местами метели. Ветер западный, 7—12 метров в секунду с порывами до 21 метра в секунду.