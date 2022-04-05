Южноуральцев предупредили о сильном ветре и мокром снеге

Синоптики обещают небольшое похолодание

Сегодня, 5 апреля, в Челябинской области ожидаются снег с дождем и штормовой ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров покажут до +10°C.

Этим утром в регионе ожидается около +1°C, днем воздух прогреется до +5, +10°C, в горах будет чуть прохладнее — до 0, +5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также ожидается снег с дождем. Утром температура воздуха составит около +1°C. Днем потеплеет до +6, +8°C. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду.