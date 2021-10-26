Южноуральцев предупредили о сильном ветре и гололедице

Сегодня днем температура воздуха впервые опустится ниже нуля градусов

Сегодня, 26 октября, в Челябинской области прогнозируют минусовые температуры в дневные часы. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.



Этим утром в регионе температура воздуха составит около −1°C. В отдельных районах возможны гололедные явления. Днем столбики термометров покажут −1, +4°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске также ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В утренние часы похолодает до −2°C. Днем столбики термометров поднимутся до +2, +4°C. Ветер северо-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду.