На Южном Урале прогнозируют ниже нуля градусов и порывистый ветер

Горожан предупредили о гололедице

В предстоящий вторник, 26 октября, в Челябинской области прогнозируют минусовые температуры как в ночные, так и в дневные часы. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дождь со снегом, порывистый ветер и предупреждают о гололедице.

В ночь на вторник в регионе пройдут осадки в виде дождя, переходящего в снег. Температура воздуха опустится до −1, −6°C. Днем будет облачная погода без осадков. Утром в отдельных районах возможны гололедные явления. Столбики термометров покажут −1, +4°C. Ветер северо-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют снег с дождем, но только ночью, днем ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В ночные часы похолодает до −2, −4°C, днем ртутные столбики поднимутся до +2, +4°C. Ветер северо-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду.