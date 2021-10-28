Южноуральцев предупредили о сильном ветре и гололедице

Местами в Челябинской области пройдет снег с дождем

Сегодня, 28 октября, в Челябинской области ожидаются снег с дождем и сильный ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице.

В четверг утром в регионе столбики термометров покажут около 0°C. На дорогах будет гололедица. Днем воздух прогреется до +2, +7°C, в горах будет холоднее — до −1°C. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду.

В Челябинске в четверг осадков не прогнозируют. В целом погода будет облачной. В утренние часы столбики термометров также покажут около 0°C, днем потеплеет до +5, +7°C. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.