Южноуральцев предупредили о сильном ветре и гололеде

Утром в регионе прогнозируют туманы

В первый весенний день в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют изморозь и туманы.



Этим утром температура воздуха в Челябинской области составит около −8°C. Днем столбики термометров поднимутся до −1, +4°C, в низинах обещают до −6°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром в отдельных районах возможны изморозь и туманы. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске этим утром столбики термометров покажут до −6°C, днем воздух прогреется до +2, +4°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.