Южноуральцев предупредили о штормовом ветре

Также в Челябинской области пройдут кратковременные дожди

В четверг, 9 сентября, в Челябинской области будет чуть теплее, чем в начале недели: ртутные столбики поднимутся до +18°C. Однако синоптики областного гидрометеоцентра вновь обещают южноуральцам дожди и штормовой ветер.

В Челябинской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью ртутные столбики покажут +3, +8°C, при прояснении ожидается понижение температуры до −2°C. Днем воздух прогреется до +13, +18°C. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске также обещают облачную погоду с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +5, +7°C, днем столбики термометров достигнут +15, +17°C. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, что от дождя и сильного ветра не следует укрываться на остановках общественного транспорта, под деревьями и около стен домов. Лучше всего спрятаться в подъезде жилого дома.