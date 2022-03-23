Южноуральцев предупредили о штормовом ветре и метелях

Синоптики прогнозируют гололед

Сегодня, 23 марта, в Челябинской области возможны небольшой снег и метели. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре и гололеде.

Этой ночью в регионе столбики термометров опустятся до −4°C, в низинах будет заметно прохладнее — до −14°C. Днем воздух прогреется до 0, +5°C. Переменная облачность, местами небольшой мокрый снег, в отдельных районах метели. На дорогах гололед. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду местами порывы до 21 метра в секунду.

В Челябинске сегодня днем прогнозируют переменную облачность, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около −5°C, днем потеплеет до +2, +4°C. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.