Южноуральцев предупредили о штормовом ветре и гололедице

Местами пройдут осадки в виде дождя и снега

Сегодня, 30 ноября, в Челябинской области потеплеет до +2°C. При этом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидаются снег с дождем и порывистый ветер.

Утром в регионе столбики термометров покажут около −8°C, днем воздух прогреется до −3, +2°C. Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске будет облачная погода без осадков. В утренние часы температура воздуха составит −7°C, днем потеплеет до +1°C. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.