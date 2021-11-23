Южноуральцев предупредили о порывистом ветре и метелях

На дорогах прогнозируют гололедицу

Сегодня днем, 23 ноября, в Челябинской области столбики термометров покажут до −7°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в некоторых районах региона пройдут снег и метели. Также ожидается порывистый ветер.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около −6°C, днем температура воздуха составит −2, −7°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах умеренный. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске ожидается облачная погода без осадков. Утром температура воздуха составит −6°C, днем потеплеет до −2, −4°C. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

Уже в среду в Челябинской области заметно похолодает. Днем столбики термометров покажут до −13°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.