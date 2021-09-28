Южноуральцев предупредили о помехах на телеэкранах из‑за солнечного излучения

Перерывы в вещании могут достигать 25 минут

В октябре жители Челябинской области могут столкнуться с помехами на телеэкранах: изображение может зависать на несколько секунд или минут, рассыпаться и даже пропадать. Как объяснили в пресс-службе администрации Челябинска, это связано с интерференцией — явлением, при котором радиоволны Солнца могут перебивать сигнал.

«Как любая звезда, Солнце излучает энергию в видимой световой части спектра и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Приемная антенна ретранслятора и спутник, на который она наведена, оказываются на одной прямой, прием сигналов со спутника затрудняется: они перекрываются более мощными шумами Солнца. Расположение светила на прямой линии со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под „солнечной засветки“»,— объяснили эксперты.

Жители Челябинской области могут столкнуться с помехами в период с 2 по 23 октября с 11:06 до 12:02. Продолжительность помех может составить от нескольких секунд до 25 минут.

График возможных перерывов трансляций можно посмотреть на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов», а также в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».