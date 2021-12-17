Южноуральцев предупредили о перепадах температур и гололеде

По всей территории региона пройдет небольшой снег

Сегодня днем, 17 декабря, на Южном Урале ожидается теплая и снежная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, на дорогах будет гололедица.



Этим утром столбики термометров в регионе покажут около −9°C, в отдельных районах до –13°C. Днем прогнозируют существенное потепление до −1, −6°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −8°C, днем воздух прогреется до −1, −3°C. Облачно с прояснениями, слабый снег. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.