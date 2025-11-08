Южноуральцев предупредили о новой мошеннической схеме с виртуальными кредитками

Одобрить займ аферисты обещают людям с любой кредитной историей

Мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают оформить виртуальную кредитную карту людям с любой кредитной историей и похищают не только данные пользователя, но и его деньги. Подробнее рассказали в МВД России.

Заинтересованному лицу мошенники отправляют ссылку на фишинговый сайт. Там жертва вводит все свои личные данные для оформления карты. После для получения кредитки пользователю предлагается оплатить комиссию. В результате злоумышленники получают данные жертвы, ее деньги, а также данные карты.

В МВД обратили внимание на то, что мошенники обещают оформление кредитной карты всем, в том числе пенсионерам и должникам. При этом годовой процент очень высок.

Полицейские призывают россиян не вводить личные данные и данные карт на подозрительных сайтах, а также не оплачивать сомнительные комиссии.