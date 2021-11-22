Южноуральцев предупредили о непогоде

Синоптики прогнозируют штормовой ветер, метели и гололедицу

Сегодня, 22 ноября, в Челябинской области прогнозируют непогоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидаются мокрый снег, метели, гололедица и штормовой ветер.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут около −2°C, днем воздух прогреется до +1°C. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, местами умеренный, метели. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер западный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около −4°C, днем потеплеет до 0, −2°C. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, гололедные явления. Ветер западный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, днем порывы до 16 метров в секунду.

Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде и рекомендовало автомобилистам воздержаться от длительных поездок.