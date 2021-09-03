Южноуральцев предупредили о непогоде в выходные дни

Синоптики прогнозируют штормовой ветер, сильные дожди и похолодание

Предстоящие выходные, 4 и 5 сентября, в Челябинской области будут дождливыми и прохладными. В субботу столбики термометров поднимутся до +19°C, а в воскресенье в большинстве районов похолодает до +13°C. Также синоптики областного гидрометеоцентра прогнозируют штормовой ветер.

В Челябинской области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны ливни. В ночные часы температура воздуха составит +12, +17°C, днем столбики термометров покажут +19, +24°C. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 23 метров в секунду.

В воскресенье в регионе также будут осадки в виде кратковременных дождей. Ночью ртутные столбики достигнут +6, +11°C, днем воздух прогреется до +13, +18°C, на юге обещают до +23°C. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду.

В Челябинске в выходные, согласно прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. В субботу ночью синоптики прогнозируют +14, +16°C, днем потеплеет до +23°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 22 метров в секунду. В воскресенье в ночные часы прогнозируют +8, +10°C, днем — до +18°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Региональное МЧС России продлило экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, как вести себя на улице при сильном ветре и дожде.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам»,— сообщили в ведомстве.

В случае происшествий следует звонить по телефонам 101 и 112.