Южноуральцев предупредили о непогоде на трассе М‑5

Дорогу под Златоустом замело снегом, во многих районах гололед

Минувшей ночью в Челябинской области в отдельных районах прошел снегопад. В ближайшие сутки в регионе сохраняется вероятность сильных осадков в виде мокрого снега. В Упрдор «Южный Урал» водителей предупреждают о возможном ухудшении погоды и гололеде.

Ночью в Челябинской области местами прошли небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Трассу М-5, по словам очевидцев, замело снегом. Днем 10 ноября в регионе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица, в горах сильная.

«Сегодня ночью с 10 на 11 ноября ожидается понижение температуры воздуха, возможен гололед. Сейчас в Челябинской области снег идет в двух районах: в Златоусте — в районе хребта Уреньга; в Саткинском — в горных участках и на участке автодороги Бакал — М-5 „Урал“», — сообщили в Миндортрансе региона.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. А также не создавать препятствия спецтехнике, которая занимается чисткой дорожного покрытия и обработкой его противогололедными материалами. При необходимости на проблемные участки будет увеличено количество спецтехники», — добавили в Упрдор «Южный Урал».

В Челябинске также обещают небольшой мокрый снег. В утренние часы столбики термометров покажут −1°C, днем потеплеет до +2, +4°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.