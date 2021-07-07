Неблагоприятные метеоусловия первой степени объявили 7 июля в Челябинске, Коркино и Сатке. Они сохранятся до вечера четверга, 8 июля. Из-за слабого ветра в воздухе скапливается много вредных примесей. Ситуация может усугубиться из-за жары и отсутствия ветра, сообщили в региональном Гидрометцентре.
«Это естественное природное явление, но отсутствие ветра, туман и инверсия могут способствовать накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ. Чтобы не допустить этого, предприятия проводят ряд мер, направленных на снижение выбросов. При первой степени НМУ это снижение составляет 15—20% от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства», — отметили в региональном Минэкологии.
В дни смога МЧС рекомендует жителям избегать мест вблизи автотрасс или других источников загрязнения и не открывать окна в квартирах.
Автор: Алиса Шемеляк