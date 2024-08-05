Южноуральцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками Соцфонда

Под разными предлогами они выманивают персональные данные людей

В Челябинской области участились случаи, когда южноуральцам звонят якобы из Социального фонда России и просят предоставить персональную информацию под разными предлогами. Неизвестные предлагают прибавку к пенсии, просят данные для уточнения стажа и даже записывают в МФЦ, а потом просят код из СМС для «подтверждения записи», сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.

«Если вам позвонили и представились сотрудником Соцфонда, попросили назвать данные паспорта, СНИЛС, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета, то будьте осторожны — это мошенники. Никогда не сообщайте эту информацию неизвестным»,— предупредил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Он напомнил, что специалисты Соцфонда никогда не запрашивают подобную информацию по телефону и не ходят по домам. А все выплаты назначаются либо проактивно на основании имеющихся у фонда сведений, либо по заявлению человека. Кроме того, Социальный фонд оказывает все услуги, которые входят в его компетенцию, бесплатно.

Если сомнительный звонок поступил, необходимо прекратить разговор и позвонить по единому номеру Соцфонда: 8 (800) 100-00-01.