Южноуральцев предупредили о мошенничестве с подарками в Telegram

Новая схема направлена на кражу аккаунтов

Полицейские предупредили пользователей мессенджера Telegram о новой мошеннической схеме. Жертве приходит сообщение от человека из числа контактов с предложением принять подарок — премиум-подписку. Забрать его можно по ссылке. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, предупредили в МВД России.

«От пользователя требуется лишь пройти по ссылке, ввести номер мобильного и пароль. Как только это происходит, аккаунт взламывают»,— уточнили правоохранители.

После взлома аккаунта мошенники получают доступ к контактам человека, его перепискам и группам, которые ведет пользователь.

Полицейские призывают быть бдительными и не переходить по ссылкам, даже если их присылает знакомый человек. Лучше всего связаться с ним по другому каналу связи и выяснить, не взломали ли его аккаунт.