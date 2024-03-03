Южноуральцев предупредили о мошеннической схеме с трансляцией экрана смартфона

Неизвестные представляются сотрудниками банков и просят разделить экран телефона

Полицейские предупредили жителей Челябинской области о новой мошеннической схеме. Неизвестные звонят через мессенджер от имени банка и просят обновить приложение, используя функцию разделения экрана. Как сообщили в пресс-службе МВД России, таким образом неизвестные видят все данные и могут воспользоваться ими.

В ведомстве уточнили, что в мессенджере с человеком связываются якобы от аккаунта банка и спрашивают, как давно пользователь обновлял банковское приложение. И если человек отвечает «давно», то ему сообщают, что помогут сделать это прямо сейчас.

«„Сотрудник банка“ звонит по видеосвязи и объясняет это необходимостью идентификации клиента по биометрии. Затем он просит включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение банка. При этом аферисты уверяют, что это абсолютно безопасно, поскольку экран виден только роботу, а сам сотрудник его не увидит. На практике трансляция экрана позволяет злоумышленникам видеть номера карт, суммы счетов и коды из SMS-сообщений, отправленных банком»,— предупредили в ведомстве.

Располагая этой информацией, мошенники могут получить доступ к личному кабинету пользователя и украсть у него деньги.