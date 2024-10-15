Южноуральцев предупредили о мошеннической схеме с подарочными сим‑картами

Цель прежняя — получить доступ к банковским счетам

В России выявлена новая мошенническая схема: неизвестные представляются операторами связи, сообщают об открытой на имя жертвы подарочной сим-карте с уже пополненным счетом и предлагают закрыть ее, переведя деньги на банковский счет. Таким способом они выманивают доступ к онлайн-банку, сообщили в МВД России со ссылкой на ТАСС.

Мошенники предлагают закрыть дополнительную симку, если человек в ней не нуждается, а деньги, которые якобы находятся на счете, переслать на банковский счет. Это могут быть и 300 рублей, и 500, и больше. Если человек соглашается, то его просят продиктовать личные данные, данные паспорта и банковской карты.

В некоторых случаях мошенники могут попросить установить на телефон приложение удаленного доступа и сделать запрос на смену данных для входа в онлайн-банк. После этого жертве приходит СМС с кодом для смены пароля в онлайн-банке. Продиктовать его злоумышленники не попросят, поскольку сами увидят код на экране. После этого они меняют данные для входа в онлайн-банк и крадут все средства со счета человека.

Полицейские призывают россиян быть бдительными и в очередной раз напоминают о том, что не следует кому-то сообщать свои данные и данные банковских карт.