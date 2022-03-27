Южноуральцев предупредили о мокром снеге и сильном ветре

На дорогах прогнозируют гололед

В понедельник, 28 марта, в Челябинской области прогнозируют непогоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидаются снег с дождем, гололед и сильный ветер.

В ночь на понедельник в Челябинской области столбики термометров покажут −5, 0°C, при прояснении похолодает до −8°C. Днем потеплеет до +1, +6°C. Облачно с прояснением, осадки в виде мокрого снега, на юге с дождем. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер южный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске 28 марта также прогнозируют небольшой мокрый снег. В ночные часы температура воздуха составит −3, −5°C, днем воздух прогреется до +4, +6°C. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.