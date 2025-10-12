Южноуральцев предупредили о мокром снеге и гололеде 13 октября

Смешанные осадки дойдут до Челябинска

В понедельник, 13 октября, непогода разыграется в отдельных районах Челябинской области пуще прежнего. Синоптики областного Гидрометеоцентра пообещали южноуральцам мокрый снег, переохлажденный дождь, гололед и сильный ветер.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −4 градусов. Днем — до +4 и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, 5—10 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

По области ночью будет от 0 до −8 градусов, днем — от −1 до +4 градусов. На юге температура может подняться до +7 градусов. Слабый, местами умеренный мокрый снег. В отдельных районах ожидается переохлажденный дождь. Утром местами гололед. Ветер умеренный с усилением до 15 метров в секунду.