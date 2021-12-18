Южноуральцев предупредили о метелях и сильном гололеде

Столбики термометров покажут всего ноль градусов

В воскресенье, 19 декабря, в Челябинской области потеплеет до нуля градусов. Однако, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидаются метели, снежные заносы и сильная гололедица.

В ночь на воскресенье столбики термометров в регионе покажут −2, −7°C, в низинах будет чуть прохладнее — до −10°C. Днем температура воздуха поднимется до 0, −5°C. Облачно, осадки в виде снега, слабые метели, снежные заносы, местами налипание снега на провода. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью обещают сильный снег. Температура воздуха составит −5, −7°C. Днем также ожидается небольшой снег. Ртутные столбики покажут −1, −3°C. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.