Южноуральцев предупредили о метелях и штормовом ветре

На дорогах прогнозируют гололедицу

Сегодня, 27 декабря, в Челябинской области прогнозируют потепление, метели и снегопады. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре и гололеде.



Этим утром столбики термометров покажут до −18°C. Днем потеплеет до −4, −9°C, в низинах будет прохладнее — до −12°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит −14, −16°C. Днем воздух прогреется до −6, −8°C. Небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России по Челябинской области продлило штормовое предупреждение и напомнило южноуральцам о том, что при сильном ветре и снегопадах от поездках на личном автомобиле следует воздержаться.

