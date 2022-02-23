Южноуральцев предупредили о метелях и гололедице

Погода будет ветреной

Сегодня, 23 февраля, в Челябинской области ожидается потепление до +5°C, метели и снегопады. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о сильном ветре и гололеде.

Этим утром столбики термометров покажут до −10°C, в горах будет значительно теплее — до 0°C. Днем температура воздуха повысится до 0, +5°C, на юге области будет прохладнее — до −5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, в горах до умеренного. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −9°C. Днем потеплеет до +2, +4°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.