Южноуральцев предупредили о метелях и гололеде

Несмотря на непогоду, в регионе обещают потепление

В пятницу, 11 февраля, в Челябинской области ожидаются снегопады и метели. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет ветреной.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до −11, −16, в низинах понижение температуры до −21°C, на крайнем западе будет значительно теплее — до −8°C. Днем воздух прогреется до −5, −10°C. Облачно, снег, местами сильный. В отдельных районах прогнозируют метели. На дорогах гололедица от наката, местами сильная. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −14, −16°C, днем ртутные столбики достигнут −8, −10°C. Облачно, снег. На дорогах гололедица от наката. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.