Южноуральцев предупредили о лже‑электриках

Жителям области предлагают незаконную замену счетчиков

Жителей Челябинской области предупредили о группе мошенников, которые представляются сотрудниками «Уралэнергосбыта» и предлагают замену счетчиков. В компании сообщили, что ничего общего с поставщиками электроэнергии лже-электрики не имеют, и рассказали, как не попасться на уловки мошенников.

Схема работы группы мошенников всегда одна: они приезжают в один из городов области, раскидывают по почтовым ящикам липовые уведомления об окончании срока действия счетчиков. Далее лже-электрики делают поквартирный обход и требуют срочно заменить прибор учета. Они ссылаются на законы и запугивают большими штрафами.

«За свои услуги берут 5 тысяч рублей. После установки счетчика выдают акт, подписанный с двух сторон. Когда люди понимают, что их обманули, вернуть деньги уже невозможно. В документах — согласие на замену и подпись потребителя, что к качеству выполненных работ претензий не имеет. Факты досрочной замены приборов учета за последний месяц зафиксированы в Каслях, Кыштыме, Копейске», — пояснили в компании.

«Уралэнергосбыт» обращает внимание, что к гарантирующему поставщику такие группы не имеют никакого отношения.

«Энергосбытовая компания никогда не занималась коммерческой установкой приборов учета. К тому же с 1 июля 2020 года согласно постановлению Правительства РФ № 950 замена приборов учета производится бесплатно», — подчеркнули в компании.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно знать, что о замене прибора учета компания предупредит в квитанции, также срок работы прибора можно увидеть в личном кабинете «Уралэнергосбыта». Прибор учета обязателен к замене только в случае неисправности.