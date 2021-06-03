Южноуральцев предупредили о грозах и шквалистом ветре

Синоптики прогнозируют крупный град и сильные дожди

Сегодня, 3 июня, в Челябинской области ожидаются дожди, град, грозы и шквалистый ветер. Температура воздуха не превысит отметки 25°C. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе воздух прогреется до +15, +20°C, на юге до +25°C. Облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, в горах до очень сильных, грозы, крупный град. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 22 метров в секунду.

В Челябинске днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха поднимется до +15, +17°C. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.