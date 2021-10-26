Южноуральцев предупредили о гололедице из-за перепадов температур

Ночью похолодает до −5°C, днем воздух прогреется до +7°C

Предстоящей ночью в Челябинской области пройдет снег, днем 27 октября ожидаются небольшие дожди. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух прогреется до +7°C.

В ночь на среду прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами осадки, преимущественно в виде снега, на отдельных участках дорог гололедица. Столбики термометров опустятся до 0, −5°C. Днем также будет облачная погода, местами осадки в виде дождей. Температура воздуха составит +2, +7°C. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске осадков не ожидается. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица. Столбики термометров покажут −1, −3°C, днем будет чуть теплее — до +4, +6°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.