Южноуральцев предупредили о гололедице 17 ноября

Скользкие дороги — результат резкого похолодания и осадков

Сегодня, 17 ноября, в Челябинской области температура будет преимущественно отрицательной. Сильного ветра, как и осадков, синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют. При этом на дорогах будет скользко.

В Челябинске будет от −2 до 0°С. Облачно с прояснением, почти без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, слабый.

В Магнитогорске — около −1°С и солнечно. Почти без ветра.

В Златоусте ожидается облачная погода с прояснениями. Градусники покажут −2°С. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

В Верхнеуральске сегодня ясно и тоже небольшой минус.

В южных районах воздух не прогреет даже жгучее солнце: столбики термометров зафиксируются на −1°С. Ветер преимущественно восточного направления, 4 метра в секунду.

В Бакале холоднее — около −3°С. Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, слабый.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −2 до +3°С. Облачно с прояснением, существенных осадков не предвидится. На дорогах местами гололед, локально сильный. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.