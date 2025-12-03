Южноуральцев предупредили о гололеде и порывистом ветре 4 декабря

Водителям важно быть осторожными

Сегодня, 3 декабря, почти по всей территории Челябинской области прошел дождь со снегом — осадки принес атмосферный фронт. В четверг, 4-го, они пройдут лишь в отдельных районах. Дневная температура воздуха почти не изменится, ночью будет холоднее, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В последующие дни с ростом атмосферного давления осадков станет значительно меньше, и они будут наблюдаться в основном в горных районах»,— уточнили синоптики.

В Челябинске в ночь на четверг похолодает до −2°C, днем столбик термометра тоже покажет 2°C, но со знаком плюс. Облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер будет западным, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области температура этой ночью установится в пределах от −5 до 0°C, в низинах упадет до −8°C. Днем воздух прогреется до −1...+4°C. Облачно с прояснениями, местами мокрый снег. В горах локально метели из-за умеренного и даже сильного ветра — а он разгонится до 5—10 метров в секунду с вероятными порывами до 15.

Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.