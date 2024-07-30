Южноуральцев предупредили, что в воде из крана усилится запах хлора

Вода безопасна для бытовых нужд, но для питья ее нужно отстаивать или кипятить

Роспотребнадзор Челябинской области потребовал провести гиперхлорирование воды, подаваемой населению в районах, пострадавших от дождевого паводка. Соответствующие предписания направлены в адрес балансодержателей сооружений водоподготовки централизованных систем.

«Обращаем внимание населения, что вода из разводящей сети может пахнуть хлором. Для исчезновения запаха воду необходимо отстаивать в течение нескольких часов или кипятить. Для бытовых нужд (помывки, стирки и прочего) холодная вода из системы водоснабжения безопасна», — уточнили в ведомстве.

В связи с аномальным количеством выпавших осадков, приведших к подтоплению территорий, санитарные врачи постоянно контролируют качество воды из разводящей сети и поверхностных источников в Карабаше, Миассе, Коркино, Еманжелинске и селе Еманжелинка Еткульского района. Для оперативности микробиологических и вирусологических исследований методом ПЦР организована работа мобильной молекулярно-генетической лаборатории на базе автомобиля КамАЗ.

Кроме того, в адрес глав указанных муниципальных образований направлены предписания о необходимости проведения дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий населенных пунктов, попавших в зону подтопления.

Напомним, ранее санитарные врачи рекомендовали жителям пострадавших территорий привиться от гепатита А.

В Челябинской области открыт спецсчет для поддержки пострадавших от проливных дождей.